Dai Damiani a Paraloup, il progetto “In cielo c’è sempre una stella per te”

Ancora un itinerario da percorrere non solo per la bellezza dei paesaggi, ma anche per ritrovare i luoghi di una delle prime formazioni partigiane del cuneese, di Giustizia e Libertà, “Italia Libera”, fondata da Duccio Galimberti.

L’escursione, guidata dagli accompagnatori di EmotionAlp, partirà dalla borgata Damiani, nel comune di Monterosso Grana, e passerà per il pilone di Roccastella e per il Chiot Rosa prima di raggiungere Paraloup, nel comune di Rittana.

Questa borgata rappresentò dal settembre 1943, e in successivi momenti, il luogo simbolo della Resistenza nel cuneese, per aver ospitato l’insediamento del gruppo Italia Libera, con personalità come Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Detto Dalmastro, Leo Scamuzzi, Nino Monaco…e poi Nuto Revelli.

Ad accompagnare l’escursione, in alcune tappe, ci saranno le letture a cura del Teatrino al forno del pane (Mario Cottura, Cinzia Pellegrino).

L’escursione avrà luogo il 10 ottobre 2021. il punto di ritrovo è la piazza della Chiesa di San Pietro Monterosso, partenza alle ore 9. Da Damiani a Paraloup, durata circa 3 ore.

Per informazioni e iscrizioni: info.emotionalp@gmail.com o 3889362815.

Partecipazione gratuita. Prenotazioni entro le ore 12 del giorno precedente.