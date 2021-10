A Borgo San Dalmazzo l'evento "Le donne e lo sport"

Venerdì 8 ottobre, presso l'area del Tesoriere di Borgo San Dalmazzo, si terrà un incontro in cui l’ex fondista Stefania Belmondo, l’ex marciatrice Elisa Rigaudo e la mezzofondista Anna Arnaudo approfondiranno il tema del ruolo della donna nell’ambito sportivo, partendo proprio dalle loro esperienze.

L'evento inizierà alle ore 18.30, durante il quale l’Associazione Lumacafè offrirà un piccolo rinfresco. È consigliato portarsi una coperta.



Gli organizzatori: "Il primo anno di gestione dell'area del Tesoriere post pandemia si avvicina al termine. E' quindi il momento per fare il punto e condividere alcune riflessioni. E come non partire positivamente da questo anno sportivamente indimenticabile? La scommessa della Fiordaliso nella gestione dell'area è stata fin dall'inizio quella di coniugare sport, gioco, socializzazione e integrazione, dimensione ludica e sociale, con un occhio particolare alle fragilità e alla territorialità. Ed ecco che il pensiero è subito andato alle atlete che sono nate o cresciute con noi e che ci hanno condotto ad emozioni e risultati meravigliosi, oppure a nuove generazioni di sportive che si affacciano già con grande successo al palcoscenico mondiale. Coinvolgere Stefy, Elisa e Anna, perchè le atlete hanno questa particolarità, che diventano "parte della famiglia" e le si chiama per nome (parliamo ovviamente di Stefania Belmondo, Elisa Rigaudo e Anna Arnaudo), senza dimenticare la "nostra" Marta Bassino, impegnata ad allenarsi per la nuova stagione sciistica, ma anche Bebe Vio, Josè Bencosme de Leon e molte/i altri ancora, è stato il passo successivo.

Ci piace condividere come tutte e tre queste meravigliose donne abbiano aderito entusiaste alla proposta di un incontro, che si terrà presso l'area del Tesoriere venerdì 8 ottobre 2021 dalle ore 18, in cui parlare del ruolo della donna nello sport, partendo dalle proprie esperienze. Sì, perchè il fatto che si stesse parlando di atlete rappresenta un importante filo conduttore con le progettualità sociali che la Cooperativa porta avanti da quasi vent'anni legate all'accoglienza, alla promozione delle pari opportunità e a dell'autonomia della donna. Ed allora vi aspettiamo numerosi/e per rivivere delle emozioni, ascoltare, riflettere assieme e magari porre anche qualche domanda! Nell'occasione l'Associazione Lumacafè, che gestisce il circolo interno all'area, offrirà un piccolo rinfresco."