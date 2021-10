Dal 15 al 17 ottobre torna la Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo

La Fiera nazionale del Marrone, giunta quest’anno alla 22a edizione, è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare. Un appuntamento irrinunciabile per ogni intenditore e per chiunque desideri vivere un fine settimana immerso nella genuinità cuneese.

Dopo un anno di stop forzato la Fiera del Marrone tornerà ad animare la Città di Cuneo dal 15 al 17 ottobre 2021. La pandemia non è purtroppo ancora terminata, ma ci sono tutti i presupposti per poter confermare la Fiera nel totale rispetto delle norme anticovid. Una scelta improntata alla ripartenza, alla fiducia e voglia di tornare alla normalità.

Grazie alla collaborazione instauratasi tra il Comune di Cuneo e Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, CIA, Slow Food, ATL del Cuneese, gli espositori potranno nuovamente proporre ai visitatori i loro prodotti certificati e attentamente selezionati, simbolo di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistingue la manifestazione.

Per questa edizione, sempre per garantire la sicurezza sanitaria, non sarà prevista la parte dedicata alla somministrazione di cibi e bevande, ma sarà presente solo la vendita dei prodotti di eccellenza. Inoltre, per accedere alla Fiera (sia all’area espositiva che all’area eventi), sarà necessario esibire il green pass.

"Dobbiamo ridare vita alla nostra città, alle nostre piazze. – dichiara l’Assessora alle manifestazioni Paola Olivero -Sentiamo tutti forte la necessità di sentirci nuovamente collettività, per valorizzare un territorio che ha molto da dare e da dire".

L'inaugurazione della Fiera sarà venerdì 15 ottobre alle ore 10.30al portale di ingresso di piazza Galimberti.

Orari della Fiera.

venerdì 15 e sabato 16 ottobre: dalle 9.00 alle 23.00

domenica 17 ottobre: dalle 9.00 alle 21.00

Ingresso libero

Programma Eventi del Marrone in piazza Virginio





venerdì 15 ore 21

GOSPEL CHOIR IN CONCERTO

Diretto da Anna Petracca e dal pianista Alfredo Matera, propone un repertorio che ripercorre la storia del Gospel, dagli Spirituals al repertorio più attuale. Non solo Gospel tradizionale, quindi, ma tutto quello che gravita intorno ai fondamenti della musica Gospel: dolore, difficoltà, frustrazioni, ma anche fede, speranza di liberazione e riscatto.





sabato 16 ore 15

BINGO HORROR SHOW

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Avete mai avuto paura dei clown?

Bingo, uno strano tipo vestito elegantemente di rosso e nero, tenterà di spaventarvi in ogni modo: con giochi di prestigio esplosivi e strani oggetti volanti...





sabato 16 ore 18

MEZZ’ORA CANONICA

Percorso eno-gastro-spirituale che ha nel suo intento il portare allegria alle genti...





sabato 16 ore 21

ELISIR D’AMORE

Pagine scelte dell’opera più conosciuta del Maestro Gaetano Donizetti rivista in chiave Cuneese ed ambientata durante una fiera del Marrone.





domenica 17 ore 11

DAL PAESE DEI BALOCCHI

Circo e teatro, dove la giocoleria, fatta con oggetti di uso quotidiano, diventa elemento narrativo...





domenica 17 ore 15

BLACK&WHITE PLUGGED UNPLUGGED

Tra i colori e le emozioni del soul, l’r&b e il pop rock sulle note dei Black&White...





domenica 17 ore 17

SABER SYSTÈME BABTOU DÉCALÉ

Quando la musica unisce i popoli. Electronic, world and pop music. Songs in Spanish, French, Occitan and dioulà. Sound system, voices...





Animazioni a cura di Promocune. Le animazioni degli spettacoli per bambini sono in collaborazione con Mirabilia.

L’accesso agli spettacoli è ad ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.promocuneo.it

info: +39 0171 698388 • +39 333 4984128