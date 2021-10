Fossano, 36 partecipanti al 1° Torneo di scacchi Weekend Torri d'Acaja

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre l'A.S.D Circolo Scacchistico "Torri d'Acaja" di Fossano ha organizzato il suo 1° Torneo Weekend Torri d'Acaja.

A distanza di ormai due anni dalla sua ultima manifestazione, finalmente si è tornati a giocare.

La manifestazione sportiva si è tenuta presso la sala "Brut e Bon" grazie al Patrocinio della Città di Fossano e alla collaborazione della Bcc Bene Banca.

Il torneo si è svolto con un format diverso dalle scorse edizioni: un torneo con 5 turni di gioco spalmati su 3 giorni, in cui l'inizio fissato in venerdì 1 ottobre, che proseguiva con 2 turni al sabato uno al mattino ed il secondo al pomeriggio, così come anche per la domenica. La cadenza di gioco era a tempo lungo con 90 minuti a testa più 30 secondi di abbuono a mossa.

C'era tanta voglia di giocare e si è visto nei numeri.

Infatti si contavano ai nastri di partenza ben 36 giocatori provenienti principalmente dalla provincia Granda, ma anche dal resto del Piemonte e dalle vicine Liguria e Lombardia.

Un torneo che vedeva un livello di giocatori molto elevato, ma la concorrenza non è mancata anche dai giovani che hanno riscosso ottime prestazioni. Erano presenti ben sei Under 18 di cui alcuni, alla loro prima uscita in tornei ufficiali.

Torneo diretto dall'arbitro Internazionale Alessandro Biancotti, ha visto prevalere su tutti il 31enne Andrea Ambrosini di Varese che ha totalizzato un totale di 4,5 punti su 5 a disposizione, superando il quotatissimo cuneese Petritaj Ferdinand con 4 punti, premiati dall'Assessore alla Cultura Ivana Tolardo e dal vice Direttore della Bcc Bene Banca di Fossano, Federico Porro.

Hanno preceduto 2 giovani tesserati del circolo fossanese: Francesco Costamagna di Rifreddo e Joseph Battisti di Barge anche loro a 4 punti.

Provincia di Cuneo che ha messo nei primi 10 ancora il cuneese Rossano Pesiri e Claudio Napoli di Savigliano 5° e 6° con 3,5 punti, poi con 3 punti il cerverese Cosimo Sotgia Il monregalese Ivano Mondino ed il Presidente del circolo fossanese Dario Flego.

Inoltre si concorreva all'interno del torneo, per i tesserati del circolo Fossanese, alla nomina di Campione Sociale 2021 che è andata così al 17enne Francesco Costamagna.

Alla sesta edizione si è così spezzato il dominio, di Dario Flego fermo a 2 successi e di Andrea Pantano a 3.

Il Circolo Torri d'Acaja vuole ancora ringraziare tutti i circoli della provincia per aver contribuito alla diffusione ed alla partecipazione di questo evento.