Grande successo per “AvVicinati”, presentazione ludica di “Inter Aequalis

Ha riscontrato grande successo l’iniziativa “AvVicinati”, presentazione ludica di “Inter Aequalis – Insieme andiamo a vivere da soli”, progetto che vede una convivenza alla pari, in appartamento, di persone con disabilità e non.

I numerosi partecipanti all’evento, suddivisi in squadre con varie tavolate, hanno gareggiato in due giochi divertenti e interattivi, uno musicale, in pieno stile “Sarabanda” e un quizzettone. Due i tavoli vincitori che si sono aggiudicati il premio a sorpresa: l’invito per un “caffè in alloggio”. Successivamente è stato proiettato un videoclip di presentazione del progetto che sarà presto divulgato anche sui social.

«La serata è stata molto apprezzata e abbiamo ricevuto complimenti da tutti: i nostri ragazzi hanno saputo coinvolgere bene il pubblico che si è dimostrato molto partecipe» - ha spiegato Emilianna Troiano, educatrice del progetto - «Rivolgiamo dunque un ringraziamento alla comunità dei quartieri Santa Margherita- Moretta. Ricordiamo inoltre che chi desidera venire a conoscerci per dare una mano, sostenere economicamente o approfondire il progetto per semplice curiosità o per farne parte come convivente o utente può contattarci all’indirizzo email interaequalis@coopalice.net ».

“Inter Aeqaulis” è nato ad Alba nel 2018: promosso dalla cooperativa sociale “Alice” di Alba, dall’associazione di volontariato “Lucio Grillo” in collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero, il progetto ha ricevuto il sostegno della Regione Piemonte, del Ministero delle Politiche Sociali, della Fondazione Crt, della Fondazione Crc e di donatori privati.

Si propone di offrire anche alle persone con disabilità l’opportunità di uscire dalla “comfort zone” dell’ambiente familiare per provare l’esperienza di vivere da soli.