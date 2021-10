"Grandi Langhe" riparte da Torino: nel capoluogo regionale l'edizione 2022

"Grandi Langhe", la manifestazione dedicata a buyer, distributori, enotecari e ristoratori italiani e stranieri, arriva a Torino il 31 gennaio e 1° febbraio 2022, dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia di Covid-19.

Oltre 200 cantine di Langhe e Roero presenteranno le proprie etichette nei suggestivi spazi di Ogr Torino, hub di innovazione, enogastronomia e cultura contemporanea del capoluogo piemontese, una scelta strategica orientata alla volontà di far crescere sempre maggiormente l’evento, da anni uno dei primissimi appuntamenti del calendario enologico italiano.

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, insieme al Consorzio Tutela Roero, sono promotori della manifestazione, che nel 2020 ha registrato oltre duemila presenze da 34 paesi.

Le due giornate dedicate alle DOCG e DOC di Langhe e Roero saranno dunque la prima occasione dell’anno per assaggiare le nuove annate di Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Roero DOCG e delle altre denominazioni del territorio.

“Abbiamo deciso di cambiare la location di Grandi Langhe in primis per permettere il rispetto della normativa sul distanziamento, e in secondo luogo per dare un segnale importante che rifletta la crescita che l’evento ha avuto nelle ultime edizioni, e quella delle nostre denominazioni che a inizio ottobre hanno registrato un +15% rispetto ai primi nove mesi del 2020”, spiega Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco.

“Siamo molto soddisfatti che la collaborazione tra Consorzio del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani e Consorzio del Roero cresca costantemente e la prossima edizione di Grandi Langhe ne sarà la conferma”, dichiara il Presidente del Consorzio Roero Francesco Monchiero.

“In questi anni l’afflusso di operatori è aumentato costantemente e la scelta di portare l’evento a Torino presso OGR Torino è proprio dovuta alla volontà di rispondere all’esigenza di accogliere un maggior numero di persone interessate a conoscere meglio i nostri vini".

“OGR Torino è una sede moderna, centrale e prestigiosa, che ospiterà oltre 200 cantine del territorio che parteciperanno a Grandi Langhe e avranno la possibilità di incontrare gli operatori di settore”, aggiunge Andrea Ferrero, direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco.

L’elenco delle cantine partecipanti sarà disponibile a breve sul sito www.grandilanghe.com.

Le iscrizioni, riservate esclusivamente agli operatori di settore, apriranno nel mese di dicembre.