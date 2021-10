Cavallermaggiore, l’ex candidata Chiara Voghera: “Faremo opposizione ma sempre per il bene della città”

Chiara Voghera era la candidata di centro destra con la lista civica “Grande Cavallermaggiore”. E’ stata sconfitta alle elezioni del 3-4 ottobre 2021 da Davide Sannazzaro, centro sinistra con la lista civica “Cavallermaggiore Viva” che si è confermato per il secondo mandato.

Una sconfitta dal sapore dolceamaro, perché il risultato ottenuto (circa il 25% dei voti contro il 75% di Sannazzaro), considerando anche la bassa percentuale di votanti (47,42%), è stato un dato significativo.

“Avrei preferito una vittoria, ma credo che il risultato ottenuto sia buono. Considerando che ero una candidata di fuori comune, con solo il 30% dei candidati consiglieri del Comune, e senza aver fatto un lavoro precedente a quello della campagna, senza essere stati presenti prima in Consiglio, il 25%, con un’affluenza così bassa, credo sia un discreto risultato”.

Classe 1975, residente a Racconigi, Chiara Voghera è al suo primo incarico istituzionale come Consigliere di Minoranza. Con lei in Consiglio entreranno Dario Nero, che ha ottenuto 102 preferenze, Paolo Barabesi, con 34 preferenze e Carla Druetta, che ne ha ottenute altrettante 34.

“Faremo un’opposizione vera, ma propositiva quando la situazione lo permette. Questo per migliorare le questioni in Comune. Non parto con il presupposto di entrare in contrasto con Sannazzaro perché abbiamo idee politiche diverse o perché sono all’opposizione. Se l’intento è il bene del Comune si può anche pensare di farlo in accordo. Per le proposte che non rispecchiano il nostro modo di agire invece saremo ovviamente in contrasto”.