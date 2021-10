Chi è Mauro Astesano, il nuovo sindaco di Dronero

"Sono felissimo! La sfida era impegnativa, io speravo però non sapevo". Da domenica Dronero ha un nuovo sindaco: Dronero ha un nuovo sindaco: Mauro Astesano. È stato proclamato ufficialmente domenica sera alle ore 20.30 in piazza Marconi da Daniele Ghibaudo, presidente di seggio.



Oltre ai componenti della lista di Mauro Astesano, hanno partecipato alla proclamazione i 3 candidati sindaco sconfitti (Oscar Virano, Alessandro Agnese e Claudio Giordano), complimentandosi con il vincitore. Presenti anche il comandante della polizia locale di Dronero Oreste Uberto, ed alcuni degli agenti.



Classe 1954, Mauro Astesano è attualmente pensionato, dopo una vita lavorativa passata interamente nella Pubblica Amministrazione.



È stato infatti segretario/direttore per oltre 35 anni della Comunità Montana Valle Varaita, diventata poi Unione Montana, svolgendo nel contempo lo stesso ruolo per le Comunità Montane Valle Grana e Valli del Monviso, nonché per altri enti pubblici. Inoltre, dal 1983 fino a luglio di quest'anno, salvo una breve parentesi, ha ricoperto ruolo di segretario dell’Ospedale Civico San Camillo De’ Lellis di Dronero.



Sposato con due figli, è di lui la prima cosa che sempre dice di sé, guardando alla sua famiglia come orgoglio, preziosa risorsa e primo supporto di tutti suoi progetti. Amante della lettura e delle camminate, fa parte della Compagnia del Buon Cammino e del gruppo Dronero Cammina.