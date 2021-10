Martinetti (M5S): “Ospedali Alba-Bra, bene il voto in Regione per evitare la vendita delle strutture. Ora serve un progetto partecipato per disegnare il futuro”

Anche il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha votato a favore dell'emendamento, alla legge Omnibus, che impedisce la vendita delle vecchie sedi ospedaliere di Alba e Bra di proprietà dell'ASL CN2. Si tratta senza dubbio di una buona notizia per il nostro territorio ed il suo sistema sanitario. Da sempre denunciamo il pericolo di speculazioni edilizie su questi immobili e l'assoluta necessità di mantenere il patrimonio in mano pubblica, con una destinazione di utilità socio sanitaria.

Raggiunto questo importante obiettivo, è necessario guardare avanti. Come sottolineato anche dall'assessore alla Sanità Icardi, i nuovi fabbisogni emersi nell’ambito della programmazione sanitaria regionale impongono il riutilizzo degli ex ospedali.

Occorre dunque avviare un percorso, il più partecipato possibile, coinvolgendo cittadini, amministrazioni locali, addetti ai lavori e forze politiche per condividere e disegnare, insieme, i progetti sul futuro di entrambi gli stabili.