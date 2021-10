Figliuolo cittadino onorario di Saluzzo: il grazie del Comitato Artiglieri “Aosta” e "Officina delle idee"

"Poche ore sono trascorse dalla conclusione di un fine settimana intenso, che ha visto giungere a Saluzzo il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, nonché Commissario nazionale per l’emergenza Covid 19, insieme a migliaia di Artiglieri alpini dell’ Aosta provenienti da tutta l’Italia.

Come promotori della cittadinanza onoraria al Generale e come Comitato Artiglieri “Aosta”, soggetto organizzatore del XXV Raduno saluzzese, ci tenevamo a ringraziare quanti hanno - a vario titolo - collaborato al successo di questa due giorni.

In primis l’Amministrazione comunale cittadina, che ha prestato energie e spazi necessari al successo dell’iniziativa.

Poi il Prefetto di Cuneo, insieme ai Sindaci del Saluzzese, ai rappresentanti delle Provincie di Cuneo e Savona, all’Assessore regionale alla sanità, ai Parlamentari locali, all’Asl Cuneo 1, a Monsignor Vescovo come al presidente della Fondazione CRS e Fondazione Bertoni, alle Forze dell’ordine, alla ANA Saluzzo, al mondo del Volontariato locale e ai tanti eccellenti Imprenditori del territorio.

Un grazie particolare anche all’artista Franco Giletta per l’opera “Città di Saluzzo” generosamente donata al nostro nuovo illustre concittadino. Il Generale Figliuolo - che ha dimostrato anche di essere persona di grande caratura umana - ha rimarcato come “solo uniti si possano vincere le guerre”, solo facendo squadra insomma.

E questo territorio ha dimostrato di saperlo fare, di essere unito, rispondendo con generosità alle prove che come comunità è chiamata ad affrontare: si pensi alla straordinaria raccolta di fondi a sostegno dell’Ospedale cittadino, come alla creazione dell’Hub vaccinale di via don Soleri, così come a quello che si farà in futuro per la sanità pubblica locale.

Pronti ad affrontare le prossime sfide, siamo profondamente lieti di aver dato lustro alla città ed al territorio che amiamo.

Gen. Giacomo Verda “Comitato Artiglieri dell’Aosta”; dr. Giovanni Damiano “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo”.

