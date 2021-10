A Santo Stefano Roero la protesta delle famiglie: "Riaprite la scuola dell'infanzia"

Con una lettera indirizzata al dirigente scolastico e alla responsabile dell’Ufficio Scolastico provinciale, la dottoressa Maria Teresa Furci, i genitori degli alunni della Scuola d'Infanzia di Santo Stefano Roero lamentano la difficile situazione dell'istituto.

Innanzitutto i locali della scuola e della mensa: dopo quasi tre mesi di sequestro legato all'indagine che ha interessato la passata Amministrazione comunale gli spazi della scuola rimangono ancora inaccessibili, per quelle che i genitori definiscono "semplici cause burocratiche e di documentazioni varie".

I bambini – spiegano i genitori – utilizzano come aule gli spogliatoi della palestra e come area ricreativa il cortile antistante l’edificio (bel tempo permettendo). Inoltre i materiali, sedie e tavolini, necessari all'attività didattica sono stati in parte forniti dalle famiglie e in parte sono stati recuperati durante l’apertura temporanea effettuata dai Carabinieri per il recupero del materiale elettorale.

La paura degli scriventi, i quali vedono ogni giorno questa situazione e soprattutto il silenzio delle istituzioni che li circondano, è che da temporanea possa essere la regola di questo anno scolastico.

Ogni genitore, così come le maestre e tutti gli educatori che lavorano nel settore dell’infanzia, sanno quanto sia importante l’ambiente in cui i bambini vivono, giocano, svolgono attività, mangiano, e questo deve essere consono, organizzato, dove i figli possano costruire le proprie routine e le proprie sicurezze.



Concludono dicendo: “La nostra scuola materna deve riaprire e noi genitori in primis vogliamo farci sentire dalle istituzioni, che si possano prendere al più presto a cuore di questa sfortunata sede. Non troviamo giusto che i nostri figli paghino per le negligenze altrui”.