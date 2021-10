Calcio Serie D: Bra implacabile nel derby, Fossano sconfitto 2-0

Terza vittoria in quattro partite per il Bra di Floris che piega per 2-0 il Fossano grazie ad un ottimo primo tempo impreziosito dai gol di Bongiovanni e dell'ex blues Vincenzo Alfiero. Giallorossi ancora imbattuti in campionato e quasi sempre in controllo della partita. Viassi deve invece registrare un passo indietro della sua squadra, reduce dal convincente successo interno con il Sestri Levante.

LA CRONACA

Il Bra crea presto i presupposti per andare in vantaggio. Al minuto 10 Daqoune ruba un bel pallone e si invola verso la porta avversaria ma il suo assist rasoterra coglie controtempo sia Alfiero che Marchisone. Pochi secondi ed il Fossano risponde con un improvviso tiro cross di Giraudo dalla lunga distanza. Guerci è sorpreso, l'incrocio dei pali lo salva. Giallorossi in gol al 14'. Grande azione sull'asse Marchisone-Bongiovanni, chiuso da quest'ultimo con un tiro che non lascia scampo a Merlano, 1-0. Una manciata di minuti ed arriva il raddoppio. Classico gol dell'ex (senza esultanza in segno di rispetto) per Vincenzo Alfiero, bravo a capitalizzare un angolo magistralmente calciato da Capellupo, 2-0 al 20'. Floris è costretto al primo cambio a ridosso della mezz'ora. Capellupo si ferma, in campo Tuzza. Il Fossano fa fatica ad organizzare la controffensiva, i padroni di casa provano ad approfittarne. Occasione d'oro per Marchisone, ipnotizzato da Merlano che ne intuisce (e blocca con facilità) il "cucchiaio". Doppio vantaggio braidese all'intervallo, legittimo per quanto visto sul terreno di gioco dell' "Attilio Bravi".

Nuova sostituzione forzata, attorno all'ora di gioco, per Roberto Floris. Balzo non ce la fa, al suo posto Cinquemani. Il Fossano si fa vedere dalle parti di Guerci al 67'. Menabò lotta e pesca in area Coulibaly, conclusione di poco fuori. Blues più propositivi ma privi di spunti vincenti in zona offensiva, arginati dai sempre attenti difensori del Bra. A otto dalla fine Quitadamo rischia l'autorete su cross di Scarafia, poco dopo Utieyin si crea lo spazio per il tiro ma non inquadra la porta da ottima posizione. All'"Attilio Bravi" termina 2-0, Bra a quota 10 punti, Fossano fermo a 3.

TABELLINO

Bra (3-4-2-1): Guerci; Tos, Balzo (63' Cinquemani), Quitadamo; Magnaldi, Capellupo (29' Tuzza), Daqoune, Cervillera (68' Sia); Marchisone (77' Greco), Bongiovanni; Alfiero. A disp: Roscio, Sia, G.Quaranta, Veneziano, Masawoud, Squillacioti. All. Floris

Fossano (3-5-2): Merlano; Bellocchio, Scotto, Giraudo (73' Scarafia); Adorni, Fogliarino (75' De Riggi), Negro (59' Rosano), Della Valle, Utieyin; Menabò Coulibaly (77' Quatrana). A disp: Chiavassa, Medda, F. Quaranta, Brero, Turcis, Quatrana. All. Viassi

Gol: 14' Bongiovanni, 20' Alfiero

Ammoniti: Scotto, Tuzza, Daqoune

Arbitro: Gabriele Caggiari di Cagliari (assistenti Matteo Laconi di Cagliari e Martino Fadda di Carbonia)