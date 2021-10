“TIMEOUT” DIVENTA UN FORMAT LIVE! Ogni venerdì alle ore 21 su TARGATOCN l’approfondimento sulla pallavolo femminile di serie A2

Allacciate le cinture, si parte! Il prossimo weekend prende il via il nuovo Campionato di pallavolo femminile di serie A2. Ventidue squadre suddivise in due gironi e tante società che sognano di tagliare il traguardo della promozione nella massima serie. Una stagione, quella 2021/2022, che si preannuncia avvincente e che finalmente rivedrà sugli spalti la presenza del pubblico.

Alcune novità, però, riguardano anche il nostro gruppo editoriale. Ritorna, infatti, anche quest’anno il nostro “TIMEOUT”, ma la rubrica di approfondimento si trasforma in un vero e proprio FORMAT LIVE. Una trasmissione in diretta con ospiti in studio, interviste, servizi, collegamenti e tante notizie sul campionato di pallavolo femminile di serie A2.

Nello studio “ISILINE” di Mondovì si parlerà di entrambi i gironi, ma i maggiori approfondimenti riguarderanno le formazioni del Nord-Ovest già seguite dal nostro gruppo editoriale. Pertanto fari maggiormente puntati su Lpm pallavolo Mondovì, Union Volley Pinerolo e Futura Giovani Volley Busto Arsizio. Si parte questo venerdì 8 ottobre alle ore 21. Alla conduzione della trasmissione ci sarà il giornalista Matteo La Viola, ideatore della rubrica “Timeout” e che proprio nel mese di ottobre festeggerà 20 anni di carriera giornalistica.

“TIMEOUT” sarà trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale. Sono in corso altre partnership per le province dove giocano le altre formazioni di A2 Femminile.