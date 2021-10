‘Strategie gentili’ per rendere semplici, le scelte complesse: se n’è parlato al meeting del Lions Club Bra Host giovedì 23 settembre

L’anno scorso ci eravamo illusi di tornare alla normalità e invece niente, alla fine ci siamo dovuti accontentare di incontri digitali e webinar. Ma vuoi mettere le serate culturali in presenza. E poi le cene conviviali a base di buon cibo e allegria. Con la nuova normalità, fatta di green pass e misure di sicurezza si può. E così, giovedì 23 settembre, il Lions Club Bra Host si è dato appuntamento, insieme al Lions Club Cherasco, al ristorante Antico Borgo di Monchiero. Dal vivo, di persona, in carne e ossa!



“Abbiamo lavorato per presentare un evento godibile - spiega il presidente Armando Verrua - , applicando tutti i protocolli di tutela della salute previsti dalle attuali normative. Il ritorno in presenza è stato emozionante e ha dato l’opportunità ai nostri soci di ritrovarsi insieme e fare esperienza su temi di stretta attualità”.



Promessa mantenuta. La serata, infatti, ha visto coinvolta la dottoressa Laura Mondino, che ha presentato il suo libro ‘Nudge Revolution’. Un manuale self-help sugli automatismi e i pregiudizi che regolano e spesso influenzano il modo in cui prendiamo decisioni per la nostra vita. Un compendio di buoni consigli per elaborare dei ‘Nudge’, ovvero delle ‘strategie gentili’ per rendere semplici, le scelte complesse.



“Il mondo è irrazionale - scrive l’autrice - noi siamo irrazionali: lo sappiamo, eppure ce ne dimentichiamo. Soprattutto quando dovremmo fare la scelta più vantaggiosa per il nostro portafoglio, il lavoro, il nostro Paese e il pianeta”.



Laura Mondino è divulgatrice (neuro)scientifica, giornalista, docente e consulente aziendale. Infaticabile esploratrice dei labirinti della mente e dei comportamenti umani, vanta molteplici esperienze sia nel pubblico sia nel privato. In un disordine solo apparente, nel suo lavoro ama unire scienze sociali, biologiche e mediche, creando mappe utili a orientarsi nella difficile arte del decision-making.



Basta questa bio tratta dal profilo web della casa editrice Dario Flaccovio per capire la portata dell’illustre ospite. Nel corso dell’incontro è stata messa a fuoco, con esempi e metodi d’intervento, una forma specifica di architettura delle scelte nota come ‘Nudge’, sviluppata da Richard Thaler, premio Nobel 2017 per l’economia.



Avrete sicuramente sentito parlare di lui. Thaler, professore di Economia Comportamentale all’Università di Chicago, è conosciuto come coautore, con Cass Sunstein, di ‘Nudge. La spinta gentile’, il best-seller in cui cerca di spiegare come, attraverso una sorta di ‘paternalismo libertario’, le persone possano essere indotte a correggere le loro scelte sbagliate, senza però distorcerne la volontà.



Un esempio della Nudge Theory? “Se vuoi che le persone facciano qualcosa, rendi questa cosa semplice!”, sostiene Thaler.