Una ‘finestra’ su Cherasco e il Monviso nello spettacolare scatto di Tino Gerbaldo

Spettacolari, come sempre, gli scatti di Tino Gerbaldo che questa volta ritraggono Cherasco e il Monviso nella cornice naturale delle foglie di vite. La foto è stata scattata dalla collina di La Morra e ha fatto in poco tempo il giro del web per il suo fascino.



“Una finestra su Cherasco e il Monviso”, ha scritto il fotografo braidese sulla sua bacheca Facebook, dopo essere riuscito a trovare la fessura giusta per riprendere il ‘re di pietra’ che domina l’antica città romana.



Non è la prima volta che l’occhio elettronico di Tino Gerbaldo ci regala emozioni: le sue foto sono un misto di bellezza e di stupore, che ci rendono ogni giorno più consapevoli che viviamo in uno dei luoghi più belli al mondo.