Venerdì 8 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 20.00, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto, via Calissano, via Accademia e piazza Falcone ad Alba.

Il divieto è necessario per la cerimonia d’inaugurazione della “91esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba” prevista alle ore 17.00 nel Teatro Sociale “G. Busca”.