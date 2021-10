Younger Wine: nella quinta e ultima puntata abbiamo incontrato l'Azienda Agricola Fabio Perrone di Santo Stefano Belbo (VIDEO)

Younger Wine è la nuova rubrica video dedicata ai giovani talenti del mondo del vino, condotta da Flavia Monteleone che sarà in cinque puntate.

Nella quinta e ultima puntata abbiamo incontrato l'Azienda Agricola Fabio Perrone di Santo Stefano Belbo.

Fondata da Mario negli anni 70 l’azienda agricola cresce insieme al figlio Mauro con il quale si iniziano a produrre le prime bottiglie. Fabio, seguendo gli stessi passi del nonno e del padre, dopo aver frequentato la scuola enologica di Alba, entra nell’organico dell’azienda nei primi anni 2000. La conduzione del vigneto viene svolta con impegno e con il massimo rispetto per l’ ambiente cercando di ottenere per le nostre uve, la migliore qualità possibile. La famiglia Perrone si occupa di tutta la filiera produttiva, dal vigneto al confezionamento delle bottiglie.

L’azienda crede nella sostenibilità sia per quanto riguarda i vigneti per i quali predilige un approccio green, sia per la cantina la quale è stata dotata di un impianto fotovoltaico. Il nostro obbiettivo è quello di trasmettere a chi stappa una nostra bottiglia le stesse emozioni che proviamo noi quando la imbottigliamo

