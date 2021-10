Confagricoltura e il consorzio “Cascine Piemontesi” alla Fiera del Marrone a Cuneo

Dal 15 al 17 ottobre a Cuneo la Confagricoltura e il consorzio Cascine Piemontesi saranno protagonisti alla Fiera Nazionale del Marrone con uno stand istituzionale e con le aziende associate presenti in piazza Galimberti per la vendita diretta dei loro prodotti tipici.

Sarà un momento di confronto importante con i produttori, non solo del territorio cuneese, dove sarà possibile conoscere meglio numerose eccellenze enogastronomiche. Tra queste: castagne, succhi, marmellate, nocciole, vini, biscotti, dolci e riso. Per avere ulteriori informazioni: 0171/692143 o f.dalmasso@confagricuneo.it.

“Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, la Fiera del Marrone torna per tre giorni ad animare le vie e le piazze del capoluogo e noi, con orgoglio, saremo presenti con le nostre aziende e con il consorzio Cascine Piemontesi, nato proprio per valorizzare non solo il lavoro delle aziende agricole piemontesi e i loro eccellenti prodotti, ma anche lo straordinario territorio su cui operano – sottolinea Adriano Rosso, responsabile di Confagricoltura zona di Cuneo -. Siamo certi che il pubblico di visitatori che accorrerà alla manifestazione, come nelle passate edizioni saprà apprezzare le tipicità esposte e attraverso il materiale di promozione distribuito presso il nostro spazio istituzionale potrà scoprire, ad esempio, alcuni interessanti percorsi esperienziali eno-gastronomici individuati sul territorio regionale per promuovere le aziende associate e valorizzare allo stesso tempo le eccellenze locali e il territorio”.

Dopo la presenza a “Cheese”, a “Caluma el Vache” e alla piccola “Fiera d’autunno” di Savigliano, il consorzio Cascine Piemontesi prosegue così nel suo percorso di promozione attraverso la partecipazione ai più importanti eventi fieristici e non solo della provincia di Cuneo.

Ideato con lo scopo di creare valore aggiunto e dare visibilità alle singole realtà del territorio, il consorzio riunisce sotto un unico marchio identificativo le aziende consorziate e le promuove anche attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione e l’individuazione di nuovi canali commerciali online.

Cascine Piemontesi associa ad oggi oltre un centinaio di aziende agricole, agroalimentari e turistiche del territorio regionale che, aderendo al progetto, possono beneficiare di numerosi vantaggi.