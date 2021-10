A San Michele Mondovì si torna a celebrare la S. Messa in casa di riposo

"Gennaio 2020 - ottobre 2021: un arco di tempo veramente lungo in cui ci era impedito l'ingresso alla casa per anziani di San Michele" - commenta Don Marco Giordanengo - "Un arco che tuttavia si è chiuso, permettendoci di entrare di nuovo in comunione con i nostri fratelli e sorelle più avanti negli anni. Finalmente quella comunione spirituale che ci ha unito nella distanza è diventata comunione sacramentale. Siamo tornati a guardarci negli occhi, benché ancora a metri di distanza. Ma la comunione ha reso radiosa questa giornata che godeva già di un cielo terso e brillante. Condizione ideale per celebrare all'aperto l'Eucaristia, dopo tanto tempo. Nel cortile i volontari ed alcuni ospiti, sulla terrazza altri fratelli e sorelle, al centro Gesù e la sua misericordia, Dio e la sua volontà di comunione con noi e tra noi. Il desiderio di riprendere i momenti di comunione settimanalmente è tanta, e forse presto sarà possibile. Un grazie ai volontari avo che potranno riprendere il loro preziosissimo e fraterno servizio. Ringraziamo la direzione per tutti gli sforzi fatti per darci la possibilità di riprendere una prossimità concreta, benché limitata ancora dal rispetto delle norme... Ma pur sempre nuovamente possibile".

"Un sentito ringraziamento e un caro augurio di ritrovata normalità agli ospiti che hanno sofferto più di tutti questa pandemia" - aggiunge il sindaco, Domenico Michelotti - "alla Direzione, al Don, alle volontarie Avo di San Michele e tutti quanti hanno fatto da contorno a questa bella iniziativa di ripartenza".