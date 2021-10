Arte in Natura, alla riserva di Crava Morozzo si presenta "Cocci sonori": un'opera multisensoriale di Cristina Saimandi e Cristina Mercuri

Un'installazione multimodale e multisensoriale che coinvolge lo spettatore in un dialogo unitario tra musica e scultura.

Questa domenica alla Riserva naturale Crava Morozzo arriva "Cocci sonori": un'installazione a cura di Cristina Saimandi e Cristina Mercuri.

Il lavoro, creato dalle due artiste, si basa sulla sinergia tra due arti differenti, la musica e la scultura, avendo come obiettivo la ricerca di un linguaggio efficace e totalizzante in grado di trasmettere il significato intrinseco dell’opera attraverso l’interazione e condurre il fruitore ad un’esperienza multisensoriale, con coinvolgimento fisico ed emozionale.

L'evento è in programma per domenica 10 ottobre (in caso di maltempo sarà rimandato a domenica 17) dalle 11 alle 18.

Alle 16 si svolgerà un incontro con le due curatrici: Crisina Saimandi che vive e lavora a Savigliano, alternando l’attività artistica all’attività di insegnamento presso il Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo e Cristina Mercuri, diplomata al Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo e che ha conseguito la laurea triennale in Composizione di Musica Elettronica con 110 e Lode presso il METS del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo e che ora frequenta il corso di laurea di secondo livello.

"Cocci sonori" verrà presentata all'interno della riversa ed è un'opera che ha una propria autonomia, ma è sensibile all’intervento esterno: il fruitore, addentrandosi nel percorso, respirerà sì gli spunti tematici, ma potrà egli stesso partecipare al dialogo, interagendo in prima persona. Egli, con la propria azione, con il suo semplice spostamento all’interno dello spazio o agendo su un contenitore specifico, potrà ricreare un nuovo equilibrio tra il proprio sé ed il mondo fuori. L’opera rileverà l’interazione in atto e varierà di conseguenza, apportando dei cambiamenti percepibili all’ascolto.