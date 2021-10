Prazzo, il neo sindaco Lice pronto a lavorare per il paese: "Soddisfatto del risultato, è tempo di impegnarsi e coinvolgere i giovani"

Questo, anche a livello amministrativo, sarà un’ulteriore difficoltà che dovremo affrontare, sia nei mesi estivi dove la popolazione aumenta esponenzialmente che nei mesi invernali dove le condizioni meteo a certe quote iniziano ad essere problematiche. Ad esempio lo sgombero della neve nelle piccole e sperdute borgate abitate, per fortuna, ancora da qualche persona.

Da parte di tutti i sindaci è stato lanciato un segnale preciso e determinato per affrontare a livello unitario il grande problema della strada del “Vallone di Elva” una vera opera d’arte costata sacrificio e vite umane ed ora, per motivi di sicurezza, chiusa al traffico.

Una situazione difficile da sopportare per gli abitanti di Elva ed una grave perdita di valore turistico per tutta la Valle Maira e in generale di tutto l’arco alpino. Oggi una calorosa e professionale accoglienza mi è stata riservata dai due dipendenti del comune che hanno creato uno spazio adeguato per permettermi di lavorare e utilizzare un computer.