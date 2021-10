Giancarlo Boselli: "Gli Alpini possono essere una risorsa per Cuneo"

Gli Alpini come risorse della città: è questo uno dei progetti che la lista "Indipenenti" - guidata da Giancarlo Boselli - tiene in serbo per l'indomani delle elezioni amministrative 2022.



"La nostra amministrazione, se vinceremo le elezioni comunali non perderà occasione per far risaltare questa preziosa risorsa che vive, si addestra e lavora per gran parte del suo tempo sul nostro territorio - si legge nel post pubblicato da Boselli sulla propria pagina Facebook - . Lo fa cercando un rapporto continuo con la città e la provincia, con azioni importanti di soccorso, di logistica con le amministrazioni, di carattere sanitario per la lotta al Covid-19. Inoltre mettendo a disposizione della nostra collettività il grande bagaglio di esperienze in continua crescita in tutti i settori più avanzati".



"La storia, gli avvenimenti più importanti e spesso più drammatici del nostro paese legano gli Alpini alla nostra città. Ma sono soprattutto l’attualità e il presente che ne fanno un motivo di vanto e di orgoglio per Cuneo - prosegue Boselli - . Il 2 Reggimento Alpini, di stanza a Cuneo nella Caserma Vian, al Comando del Colonnello Giuseppe Sgueglia, fa parte a pieno titolo della nostra comunità e le da grande prestigio. Dopo l’Ospedale Santa Croce, è la seconda azienda del Capoluogo con 700 donne e uomini, professioniste e professionisti che hanno una preparazione in tutti i settori necessari ad una forza militare europea, efficiente ed efficace".



"Gli Alpini hanno dotazioni di altissimo livello tecnologico, armi e mezzi efficacissimi, dai cingolati in grado di muoversi su terreni innevati agli elicotteri per il volo notturno in montagna. Mezzi utili non solo negli scenari di guerra più complessi ma ad affrontare ogni emergenza e calamità" conclude il candidato sindaco.