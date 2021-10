L’albese Piazza Duomo risale nell’olimpo dei venti migliori ristoranti al mondo

"Siamo il 18° ristorante al mondo per i 'The World's 50 Best Restaurants'. Grazie allo chef, a tutto il nostro meraviglioso e instancabile staff e soprattutto grazie ai nostri clienti, che continuano a sceglierci giorno dopo giorno. E ora torniamo a fare quello che ci viene meglio... ci vediamo ad Alba!".



E’ racchiusa in questo messaggio, minimale concessione alla proverbiale sobrietà langarola, la grande soddisfazione con la quale il ristorante "Piazza Duomo" di Alba ha salutato l’ennesimo tributo internazionale alla cucina di Enrico Crippa e della sua brigata di sala e cucina.



Il riconoscimento è in realtà un nuovo invidiabile piazzamento, che riproietta il locale della famiglia Ceretto nell’olimpo delle prime venti cucine al mondo.

A sancirlo l’edizione 2021 della "The World’s Best Restaurant 2021", che quest’anno vede il ritorno in testa del celebre "Noma" di Copenhagen, con lo chef René Redzepi, salito dalla seconda piazza del 2019, mentre la punta di diamante dell’alta cucina di Langhe e Roero ha guadagnato qualcosa come undici posizioni, salendo dal 29° del 2019 al 18° posto assoluto certificato durante la cerimonia tenuta martedì ad Anversa, secondo italiano dietro soltanto al "Lido 84" di Gardone Riviera (Brescia), più alta nuova entrata dell’intera top 50, mentre a rappresentare il Bel Paese figurano solamente altri due locali: Le Calandre di Sarmeola in Rubano (Padova; 26°) e il Reale di Castel di Sangro (L’Aquila; 29°).



Classe 1971, formatosi alla corte e al fianco di mostri sacri della cucina internazionale (su tutti Gualtiero Marchesi, Michel Bras e Ferran Adrià), ad Alba dal 2003 e primo chef a portare le tre stelle Michelin tra le colline di Langhe e Roero – in questa speciale ed esclusiva classifica Crippa era entrato nel 2013, in 41ª posizione. Da allora non ne è più uscito, toccando anche la 15ª posizione nel 2017, per poi retrocedere alla 29ª dell’ultima edizione di due anni fa.



La lista annuale dei ristoranti è creata dai voti della "The World's 50 Best Restaurants Academy", un gruppo influente che riunisce oltre 1.000 leader nel mondo dell’ospitalità, da scrittori e critici gastronomici a chef, ristoratori ed esperti culinari internazionali, con un equilibrio di genere pari a 50/50.

Per far fronte alle restrizioni sui viaggi internazionali e le limitate opportunità di pranzare e cenare presso i ristoranti nell’ultimo anno, la lista 2021 è stata creata da una combinazione di voti espressi nel gennaio 2020 (che non sono mai stati pubblicati) e un "aggiornamento delle votazioni" che ha avuto luogo nel marzo 2021. "Gli sponsor dell'evento non hanno alcuna influenza sul processo di voto", fanno sapere gli organizzatori, che sottolineano anche come la lista venga valutata in modo indipendente dalla società di consulenza Deloitte.



Altra annotazione: i ristoranti che fanno parte dell'élite dei classificati al numero 1 nelle passate edizioni di The World’s 50 Best Restaurants escono dalla classifica annuale venendo "per sempre riconosciuti come destinazioni culinarie iconiche nella hall of fame dei Best of the Best". Tra questi "L’Osteria Francescana" di Massimo Bottura (2016, 2018), insieme a El Bulli (2002, 2006-2009), The French Laundry (2003-2004), The Fat Duck (2005), lo stesso Noma (ma nella sua prima location; 2010-2012, 2014), El Celler de Can Roca (2013, 2015), l’Eleven Madison Park (2017) e il Mirazur (2019).