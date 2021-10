“Le Chevalier Errant” a Saluzzo: domani il convegno internazionale sul poema scritto 600 anni fa

Le Chevalier Errant, tornato a Saluzzo per sei giorni esposto nel complesso del Monastero della Stella, nell'ambito della mostra I tesori del Machesato

Dopo oltre 600 anni è ritornato a Saluzzo il prezioso codice miniato dell’opera del marchese Tommaso III: “Le livre du Chevalier errant” composto tra il 1394 e i primi anni del Quattrocento.

Per sei giorni, fino a domenica 10 ottobre è esposto eccezionalmente nel Monastero della Stella (piazzetta Trinità) all’interno della mostra “Tesori del Marchesato di Saluzzo. Arte, storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento” e sarà oggetto domani, venerdì 8 ottobre, dalle 15,30 del convegno internazionale “Le Chevalier Errant: amore, fortuna e conoscenza” che vedrà come relatori alcuni tra i massimi conoscitori dell’opera come Hélène Bellon-Meguelle (Università di Ginevra),Laura Ramello (Università di Torino),Antonella Amatuzzi (Università di Torino) e Marco Piccat (Università di Trieste), presidente della Fondazione CrSaluzzo.

E’ prevista la presenza dell’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset.

Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di green pass e prenotarsi sul sito www.monasterodellastella.it.

Per l’occasione apertura straordinaria della mostra nei seguenti orari: martedì-sabato, 10-13 / 14-18, domenica,10-13 / 14-19. Info su www.fondazioneartea.org.

Tommaso III, figlio primogenito del marchese Federico I di Saluzzo, ideò nel poema la narrazione di un viaggio virtuale tra realtà e finzione, di tradizione dantesca, come cornice per divulgare le leggende più apprezzate nel suo tempo, utilizzando una tecnica narrativa decisamente innovativa nel suo intreccio:Le livre du Chevalier errant.

Il poema fu manifesto dei legami politici e culturali che legarono il piccolo Marchesato di Saluzzo alla Francia di Carlo V e di Carlo VI e capolavoro della migliore produzione miniaturista parigina trecentesca.

