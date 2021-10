L'omaggio delle penne nere della Sezione ANA di Cuneo alle celebrazioni di Bassano del Grappa e Saluzzo [FOTO]

“Siamo lieti di aver partecipato nuovamente a un evento in presenza, dopo tanti mesi di stop alle manifestazioni, ai raduni e alle adunate imposto in cui la pandemia– commenta Luciano Davico, presidente della Sezione ANA di Cuneo dal giugno scorso –. Come Sezione non potevamo non essere presenti in un’occasione così speciale, per mostrare vicinanza e soddisfazione per il completamento del restauro del Ponte degli Alpini, durato un lungo periodo, ma valso il riconoscimento di Monumento Nazionale. Il ritorno del Ponte degli Alpini alla comunità di Bassano del Grappa è avvenuto in una data simbolica perché nel dopoguerra, proprio il 3 ottobre 1948, il ponte venne ricostruito per volontà degli alpini e inaugurato alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi”.