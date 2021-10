Nucetto riconferma Enzo Dho alla guida del paese: "Segno di stima, ringrazio gli elettori che ci hanno confermato la fiducia"

I nucettesi hanno riconfermato il sindaco uscente Enzo Dho alla guida del paese.

Con 217 voti validi su un totale di 230 votanti, Dho, classe 1967, è stato riconfermato, per il secondo mandato consecutivo, con "Nucetto unito", unica lista in corsa in questa tornata elettorale.

Il consiglio sarà formato da cinque nuovi innesti e cinque componenti della vecchia squadra: Stefania Bonada (9 preferenze), Stefano Cappa (22), Alex Carazzone (34), Ivan Gazzano (16), Pietro Lorenzo Nicolino (20), Leo Patrone (13), Oscar Pennacino (20), Stefania Pesce (8), Veronica Prato (16) e Massimo Ramonda (16).

"Siamo molto contenti del risultato ottenuto in questa tornata" - commenta il sindaco Enzo Dho - "alta l’affluenza alle urne con 230 votanti dei 313 residenti effettivi, escludendo i 150 elettori A.I.R.E. (residenti all’estero). La riconferma è segno di stima nei nostri confronti e dell’apprezzamento per quanto si è realizzato i questi 5 anni, che non sono stati facili (vedi alluvioni 2016 e 2020 e pandemia). Questo risultato ci inorgoglisce e ci incoraggia a proseguire il lavoro svolto sempre nella stessa direzione".

Come era stato anticipato, tanti i progetti da realizzare e portare avanti nel corso dei prossimi cinque anni.

"Tra le priorità di questo mandato" - aggiunge Dho - "come inserito nel programma, c’è la messa in sicurezza del centro storico. In settimana ci incontreremo con tutto il gruppo per definire la composizione della giunta e convocherò il consiglio comunale per il 13 p.v. Ringrazio ancora gli elettori che ci hanno confermato la fiducia, promettendo sempre il massimo impegno da parte di tutta l’amministrazione con lo scopo di fare sempre e solo il bene di Nucetto e dei Nucettesi".