Vezza, ecco la nuova sala "Il Bosco del Tartufo", con la parete interattiva

L'Amministrazione comunale di Vezza d'Alba alla presenza dei volontari della Protezione civile locale e del presidente dei Trifolao, Tino Marolo, ha accolto nel suo Museo Naturalistico una delegazione del Rotary Club di Alba, alla presenza anche del presidente del sodalizio, il notaio Paola Ferrero.

È stata presentata in anteprima la nuova sala "Il Bosco del Tartufo" - che ora vanta anche una parete interattiva - il video sul Roero, la cartografia dei vari Comuni, i sentieri all'Ecomuseo, il capitolo sul Tartufo.

"Il Museo è stato molto apprezzato per la presentazione degli ambienti naturalistici del Roero e i suoi diorami. - è stato detto - In occasione della Fiera nazionale del Tartufo bianco di Vezza d'Alba potremo presentare il nuovo diorama delle Tartarughe, realizzato con il Centro Tartarughe di Sommariva Perno e a cura del C R.A.S di Bernezzo, oltre ad una novità.

Colgo l'occasione per ringraziare i volontari che supportano l'Associazione A.R.C.A. per le manutenzioni e le aperture del nostro Museo, la Protezione civile e i volontari che continuano a raccogliere rifiuti abbandonati a terra e a monitorare il territorio nelle emergenze".