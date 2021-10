Racconigi Cycling Team, la stagione si chiude con il campionato italiano cronometro a Fiume Veneto

Quarantotto ore all'ultimo impegno della stagione

agonistica 2021 per il Racconigi Cycling Team. Sabato 9 ottobre la formazione piemontese prenderà parte al “Campionato Italiano Cronometro a Squadre” riservato alla categoria donne junior. La manifestazione, voluta dal Gruppo Ciclistico Bannia di patron Fabrizio Borlina, andrà in scena sulle strade friulane di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.



25,3 i chilometri totali di gara, con ritrovo fissato in via San Francesco, alle ore 11:00, epartenza collocata in Piazza Andrea del Des, due ore più tardi. Il tracciato di gara toccherà le località di Fiume Veneto, Pescincanna, Bannia e Taiedo.



Il 'trenino' bianco-rosso del presidente Silvio Traversa sarà composto dalla campionessa europea su pista Valentina Basilico, reduce dal “Campionato del Mondo Donne Junior” di Leuven (Belgio) e terza classificata sabato scorso al “Memorial Valeria Cappellotto - Memorial Giancarlo Pigato” di Sarcedo (VI), dalla lombarda di Tovo Sant'Agata (SO)

Benedetta Brafa, dalla brianzola di Lissone (MB) Matilde Ceriello, maglia azzurra al “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento e quarta classificata al “Campionato

Italiano Donne Junior” di Darfo Boario Terme (BS), e dalla piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati.

LINE UP “CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO A SQUADRE DONNE JUNIOR” A FIUME VENETO (PN):



- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo