Mondovì in lutto per la scomparsa del veterinario Paolo Gallo

Mondovì in lutto per la scomparsa del medico veterinario Paolo Gallo che si è spento all'età di 63 anni all'ospedale Carle di Cuneo.

Negli anni era diventato un punto di riferimento per tutti i proprietari di piccoli animali, grazie al suo studio in via Cuneo.

A ricordarlo su Facebook in queste ore sono in tanti, tra i primi i volontari di "Una zampa per la vita Odv" che lo salutano così: "Non ci sono parole...solo dolore e incredulità...nell'ultimo periodo La "sentivamo" tramite messenger, o whatsapp, sperando di poterLa rivedere al più presto, ma la vita ha risvolti inattesi e ingiusti. Arrivederci Dott. Paolo Gallo, grazie per tutte le volte che è stato presente per i nostri amici a 4 zampe, grazie per la bella persona che era. Non la dimenticheremo mai".

Il dottor Gallo lascia la moglie Michela Manfredi con il figlio Vittorio. Il S. Rosario sarà recitato a Mondovì Piazza venerdì alle 20 in Duomo dove, sabato 9 alle 10.30 si terranno i funerali.