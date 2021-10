Notte di lavoro per i vigili del fuoco, sette squadre per domare l'incendio al tetto di un condominio a Savigliano

Sono ancora in loco per presidiare l'incendio che ieri sera, mercoledì 6 ottobre, ha colpito il tetto di un condominio in via Del Pascolo, due squadre dei vigili del fuoco (provenienti dalla centrale di Cuneo e coadiuvati dai volontari di Busca).

Ma durante l'operazione sono intervenute fino a sette squadre contemporaneamente.

Poco prima delle 2 di notte hanno operato sul tetto le squadre di Savigliano, Saluzzo Levaldigi, Fossano, Racconigi Cuneo e Busca.

Il grande lavoro è stato rimuovere ogni tegola e l'isolante per evitare che le fiamme interessassero le diverse unità abitative presenti nella palazzina.

Tutte le persone sono state evacuate. Una volta messe in sicurezza son potute rientrare a seguito della valutazione di due capo reparto presenti sul posto.

Non si conoscono le cause dell'incendio, saranno necessarie le indagini di polizia giudiziaria per accertare cosa possa aver scaturito le fiamme che hanno danneggiato diversi metri quadri del tetto del condominio.

L'allarme era stato lanciato poco dopo le ore 21.