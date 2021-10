A processo per furto aggravato, un testimone: “Le telecamere mostravano una persona con una telecamera”

L'8 giugno 2019, davanti al carcere di Cerialdo, in occasione di un presidio antagonista di un gruppo di anarchici contro il regime 41 bis, venne rubata una telecamera che era stata installata dalla Polizia scientifica di Torino: “La Digos di Torino ha proceduto al riconoscimento di F.B., le telecamere mostravano un soggetto che portava via una telecamera” ha riferito un militare.

Chiamato a rispondere davanti al tribunale di Cuneo di furto aggravato, F.B., che come riportato da un testimone presente in aula, dalle immagini di altre telecamere della Polizia penitenziaria venne inquadrato non nel momento esatto del prelevamento della telecamera, ma bensì negli istanti precedenti e successivi. “Lo si vede alzare il braccio e poi tirarlo indietro come se stesse staccando i fili. Questo mi ha fatto dedurre che il soggetto stesse rubando lo strumento, situato e mimetizzato in un mattone bucato”. Come riferito dal testimone qualche giorno dopo, della telecamera ne aveva parlato un sito d’area anarchica in un articolo intitolato “spioni”, in cui si faceva riferimento al suo ritrovamento.

Durante l’istruttoria, però, non è stato possibile definire la posizione dell’imputato rispetto al muro dove era situata la telecamera, in quanto montata dalla polizia scientifica di Torino, che si è occupata anche di identificare il soggetto immortalato nelle immagini della Polizia Penitenziaria.

Il 15 ottobre, come richiesto dalla difesa dell’imputato, si ascolterà la testimonianza del Vicecommissario di Torino che compì le operazioni.