Investire in immobili, come farlo nel modo giusto in questo periodo

In questa fine di 2021, l’economia sta dando evidenti segni di ripresa che si conferma in crescita secondo i trend del 2022.

Il momento è ideale per chi ha la possibilità di investire in immobili, anche all'estero dove è possibile fare investimenti in paesi in forte espansione.

Perché investire all’estero nel 2021 e 2022

Per gli italiani l’investimento sul mattone è da sempre un modo sicuro per far fruttare denaro e accantonare i propri risparmi.

Gli ultimi dati Istat del 2019 confermano questa tendenza con il 78,8% degli italiani che vive in una casa di proprietà.

In un periodo di incertezza economica come quello da cui proveniamo legato agli effetti della pandemia da COVID-19, l’investimento in immobili ha acquisito ancora più importanza così come la nuova tendenza di investire all’estero.

Investire all’estero è oggi un’ottima opportunità di far accrescere i propri risparmi guardando sul lungo periodo.

In Italia, le possibilità di investire in immobili ci sono e paiono essere interessanti soprattutto se si tratta di costruzioni che nei prossimi mesi saranno oggetto di riqualificazione energetica grazie al super bonus del 110%.

Si tratta sostanzialmente di acquistare unità immobiliari ad un prezzo più basso che nel giro di breve tempo, anche solo un anno, vedranno aumentare il loro valore grazie agli interventi di riqualificazione energetica.

Se vuoi spingerti oltre e garantirti un investimento in proprietà che nel lungo periodo diano ottimi frutti, il segreto è quello di investire all’estero.

Le economie mondiali stanno cambiando, sempre più giovani si impegnano in lavori digitali che possono essere svolti da remoto e diventando nomadi.

Questo contribuisce ad alimentare il mercato degli affitti nelle città estere.

Allo stesso modo sempre più aziende scelgono di spostare la sede dei loro affari in paesi economicamente più convenienti e tecnologicamente avanzati.

Questo rappresenta un’ulteriore opportunità di guadagno offrendo immobili in comodato d’uso.

In ultimo ma non meno importante il “segmento turistico”.

Investire a Dubai, la città più in crescita al mondo

Una delle città in più rapida crescita al mondo, Dubai è piena di viste panoramiche sull'acqua, grattacieli e luoghi idilliaci.

Dall'ospitare la torre più alta del mondo alle isole artificiali a forma di palme, Dubai non manca mai di incuriosire e impressionare.

Prima di iniziare la ricerca di proprietà a Dubai, è importante comprendere il mercato immobiliare e i fattori che lo rendono una delle piazze più interessanti al mondo per il settore immobiliare.

Prezzi competitivi

I rendimenti degli affitti immobiliari di Dubai sono significativamente più alti di quelli offerti in città popolari come Londra e New York.

Bisogna pertanto scegliere l'agente giusto, che vi guiderà all'acquisto della giusta proprietà di Dubai in modo che l'investimento immobiliare si riveli un'esperienza molto gratificante.

Dati recenti stabiliscono che Dubai sia la città più "conveniente" per l'acquisto di una casa rispetto ad altri importanti hub internazionali come Londra, New York, Hong Kong, Parigi e Singapore.

Mercato immobiliare stabile e maturo

I prezzi degli immobili a Dubai si sono stabilizzati e il mercato è maturato, rendendo questo un ottimo momento per investire in immobili in questa splendida città.

Mercato regolamentato

Dubai è uno dei mercati immobiliari più trasparenti; il governo riconosce il ruolo che il miglioramento della trasparenza gioca nell'aumentare i livelli di investimenti esteri.

La sua nuova legge sui dati aperti cerca di promuovere la condivisione di dati non riservati tra enti governativi e non governativi.

Sicurezza

Gli Emirati Arabi Uniti hanno una rigida politica di gestione dei criminali, il che la rende una città molto sicura.

Posizione strategica

Dubai è a meno di 5-6 ore di volo dalla maggior parte delle destinazioni del mondo e quindi facilmente raggiungibile in breve tempo.