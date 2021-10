Targato Cn cresce ancora aprendo a nuove collaborazioni dal territorio

Dal 2004 "TargatoCn" racconta il territorio della Granda grazie alla forza del web e al lavoro di una rete di giornalisti che ogni giorno, con tempestività, dà voce alle diverse realtà della provincia.



Insieme a "La Voce di Alba", altra testata del gruppo More News già affermatasi come importante riferimento informativo per il territorio di Langhe e Roero, il nostro quotidiano on line ha attivato una ricerca finalizzata a rinforzare ancora la propria presenza con particolare attenzione alle zone dell’Albese, Braidese, Fossanese e Saviglianese .



La ricerca per nuove collaborazioni retribuite è rivolta a giornalisti che abbiano già maturato esperienza nel settore, ma anche a giovani che guardino con interesse al giornalismo, motivati a far parte di un’organizzazione affermatasi come primario attore nel panorama editoriale di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.



Ai candidati sono richieste cultura di livello universitario, capacità di scrittura, attitudine all’utilizzo di strumenti multimediali e social network, residenza nella realtà territoriale di riferimento.



Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo direttore@targatocn.it riportando nell’oggetto della mail il riferimento "Ricerca collaboratori TargatoCn 2022 [+ zona di interesse]" e corredando la stessa con un breve testo di presentazione e una selezione di eventuali articoli già scritti.