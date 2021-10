A Neive esposte le opere in vetro di Silvio Vigliaturo

“Tra la trasparenza” è il titolo della mostra di sculture in vetro realizzate da Silvio Vigliaturo, che si aprirà il prossimo sabato 9 ottobre alla presenza dell’autore, nella galleria Gart di Neive.

La mostra è un’immersione nell’orizzonte creativo che l’artista esalta tra le trasparenze, appunto, opache e cromatiche del vetro. La ricerca e la poetica nell’universo di Silvio Vigliaturo rispondono alle esigenze etiche ed estetiche di chi chiede all’arte la capacità di far sognare. Egli stesso, dopo decenni di sperimentazioni alchemiche e immaginazione coerente, adempie al ruolo di recitatore di vita in forma di fiaba.

Così anche la Gart di Neive, si colora delle tonalità accese delle sinuose sculture in vetro di Silvio Vigliaturo, artista e maestro del vetro di fama internazionale.

Silvio Vigliaturo, nato ad Acri nel 1949, ma residente a Chieri, è da sempre artista e maestro del vetro che ama la ricerca e la sperimentazione. Artista e maestro del vetro, la sua tecnica è da sempre volta alla ricerca e alla sperimentazione. Dalle prime esposizioni, nel 1977, passando per la partecipazione al Padiglione Italia della 54. Biennale di Venezia, sino alla personale nel giugno 2012 al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il percorso artistico di Vigliaturo si presenta in costante evoluzione.

Un cammino graduale e tenace ha portato l'artista ad affrontare una grande varietà di tematiche con stili e strumenti diversi. Il dipinto, il vetro, l'acciaio, la terra cotta sono tutti trattati allo stesso tempo come materia e come scelta ideologica. È proprio grazie alla mescolanza delle tecniche che l'orizzonte delle esperienze di Vigliaturo si è dilatato esponenzialmente e ha aperto la strada a una visione originale e inedita, capace di rivisitare i temi e le modalità espressive della pittura e che lo ha condotto agli esiti attuali del suo lavoro.

L'approccio che l'artista adotta nel lavorare il vetro è derivato dalla sua instancabile attività pittorica. Il forte impatto visivo delle sue opere nasce dalla trasparenza dei colori, capace di generare un'affascinante sembianza di fluidità, e dall'antinomia tra il peso della materia utilizzata e la leggerezza delle forme che l'artista riesce a foggiare attraverso di essa.

Nel 2006, Vigliaturo riceve la nomina di testimonial artistico dei XX Giochi Olimpici Invernali svoltisi a Torino. Nel giugno dello stesso anno, la Città di Acri gli dedica un museo – il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) – che ospita una collezione permanente delle sue opere intesa come un biografico che si snoda attraverso più di duecento esemplari, tra sculture e dipinti. Nel 2010, la Regione Calabria lo ha invitato quale artista testimonial all'Expo Shanghai 2010. A inizio 2013, prende parte alla mostra Contemporary Glass Sculpture, dell'Orlando Museum of Art, che raccoglie i più importanti artisti del vetro, in occasione dei cinquant'anni del movimento Studio Glass.

La mostra rimarrà aperta fino al 28 novembre.