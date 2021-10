Saluzzo, alla Croce Nera successo della prima personale di Giuliana Risso Rivoira

"Grazie Giuliana per averci aperto le porte della tua anima artistica". Parole di Flavio Costamagna presidente dell’associazione Collegium Artium che gestisce la Confraternita della Croce Nera, dove è allestita la mostra di Giuliana Risso Rivoira, la sua prima personale.

Sintetizza il pensiero e lo stupore dei visitatori che, numerosissimi, nel primo fine settimana di apertura hanno ammirato le opere realizzate in 35 anni di attività, dalle sue famose “bambole” ai piatti di porcellana e smaltati, ai dipinti su seta, su legno e ad olio, una panoramica di tecniche, usate con bravura e creatività, imparate negli anni con maestri eccellenti.

A Saluzzo, un debutto da artista a tutti gli effetti, con una produzione che testimonia il piacere di esprimersi, in primo luogo per sé stessi.

Piacciono le sue opere, confermando il parere di giurie nazionali e internazionali che hanno già assegnato alle creazioni premi e riconoscimenti.

In modo particolare le “bambole” di ceramica, al centro della scena, in un armonico tutt'uno con l’architettura e gli affreschi della chiesa, in piazzetta San Nicola.

Pezzi unici calamitanti, presenze d’ arredo raffinate, che si distinguono per le fantasie degli abiti, diverse una dall’altra e di ispirazione varia. Rivelano, sempre citando i concetti di Costamagna, una parentela o affinità "con le opere degli artisti della grande scuola di Torino, dei primi anni del ‘900 e degli importanti marchi come Lenci, Sv, Cia Manna, oggetti ancora moderne oggi e ricercate da collezionisti da varia nazionalità".

Come nasce la passione per il disegno e la ceramica?

“Fin da piccola mi piaceva disegnare abiti - spiega l’autrice - e avrei desiderato fare il liceo Artistico per fare la figurinista. Ma i miei genitori mi fecero iscrivere a Ragioneria. Le bambole mi permettono di fare la “stilista” creando i loro abiti".

Come ha imparato a realizzarle? "Dopo il matrimonio con Piero ( Piero Rivoira imprenditore frutticolo) e la nascita dei nostri figli, ho riscoperto, nel tempo libero, l’amore per la pittura su ceramica scaturita dopo aver visto degli oggetti dipinti a mano su una bancarella di una fiera locale. Ho iniziato con i corsi, da Consolata Badino Craveri del negozio di Saluzzo “Mastrocencio”, chiuso ormai da anni, per poi perfezionarmi a Torino da “Nobili”.

Attualmente ho lasciato la tecnica classica per adottare quella americana ad “olio molle” insegnatami da Teresita Bernocco titolare di una scuola a Cuneo".

L’allestimento della mostra alla Croce Nera, curato da Nadia Ferrero, con le composizioni floreali di Lia Ferri, conta circa una trentina di bambole di ceramica, quadri su seta, dipinti ad olio, piatti e complementi d’arredo. “È la mia prima mostra personale ed è una soddisfazione dopo 35 anni di attività”.

Orari: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23. Ingresso gratuito, è necessario il green pass.