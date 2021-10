Una spettacolare mostra a cielo aperto per riflettere sui grandi temi e sulle sfide del futuro

Venerdì 22 ottobre alle ore 19 a Cuneo, in piazzetta del Grano (via Roma, a lato del Municipio), avrà luogo l’inaugurazione di “Cuneo Provincia Futura – La più grande mostra a cielo aperto”.

L’evento espositivo, promosso dalla Fondazione CRC e curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, sarà dedicato all’esplorazione del futuro prossimo dell’umanità con riferimento a tematiche di rilevanza globale: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti.

Gli argomenti saranno proposti attraverso dieci videoinstallazioni luminose e sonore originali che creano esperienze visive, scenografiche e immersive, emotivamente molto coinvolgenti, appositamente studiate per essere collocate in altrettanti spazi pubblici nei centri abitati di Cuneo, Alba, Bra e Mondovì.

Le proiezioni luminose saranno attive e fruibili liberamente dal giovedì alla domenica dalle ore 19 alle 22,30, nel periodo dal 23 ottobre al 21 novembre 2021. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/452711 o scrivere a info@fondazionecrc.it.

Per la prima volta un’attività della Fondazione CRC coinvolge contemporaneamente più città del territorio: a Cuneo saranno attive sei installazioni, in piazza Europa, piazza Galimberti, piazza Virginio, nel Complesso di Santa Croce, in via Roma e sulla facciata di Palazzo Vitale, sede della Fondazione CRC. Ad Alba saranno attive due installazioni in piazza Risorgimento e in piazza Ferrero, mentre a Bra e Mondovì sarà attiva una installazione per città, rispettivamente su Palazzo Garrone e sulla Torre Civica del Belvedere.

I temi delle proiezioni e i luoghi in cui prenderanno vita, sono strettamente connessi alle tre sfide individuate dalla Fondazione CRC nel Piano Pluriennale 2021-24: +Sostenibilità, +Comunità, +Competenze.

L’obiettivo è realizzare un evento unico, paragonabile ai grandi festival europei e internazionali di luci, che possa rendere la provincia di Cuneo un ideale laboratorio proiettato verso il futuro prossimo di tutti noi, stimolando una riflessione allargata su argomenti di attualità.

Grazie alle più recenti e innovative proposte tecnologiche, palazzi, strade, piazze e tutto il tessuto urbano diventeranno per un mese protagonisti e al contempo messaggeri di contenuti.

Su una superficie complessiva di 590 chilometri quadrati di territorio, sono 23.470 i metri quadrati di architetture coinvolte sui quali verranno videoproiettati 53.913.600 pixel, grazie a 3.000 metri quadrati di superficie laser, per un totale di 497.000 lux di potenza luminosa complessiva.

Con questo progetto si rinnova la collaborazione tra Fondazione CRC e Alessandro Marrazzo, già ideatore delle tre precedenti mostre interattive realizzate all’interno dello Spazio Innov@zione di Cuneo: “Piet Mondrian Universale” nel 2017, “Bob Kennedy. The Dream” nel 2018 e “Destinazione Luna. Il futuro è adesso” nel 2019.

Note di regia, a cura di Alessandro Marrazzo

Dieci spettacolari videoinstallazioni artistiche in dieci luoghi simbolo della Provincia per una grande mostra a cielo aperto.

Le città di Cuneo, Alba, Bra e Mondovì invase di luci e colori diventano la più grande galleria urbana mai realizzata, un evento pubblico senza precedenti per riflettere sul tema del futuro e le sue sfide.

Un meraviglioso racconto scenografico ed emozionale da vivere a passeggio tra i tesori artistici e architettonici della nostra Provincia.

Cuneo Provincia Futura è un nuovo modo di pensare un’esposizione: l’arte e la cultura escono dai luoghi deputati e si fanno evento pubblico.

Il progetto Cuneo Provincia Futura si inserisce nella scia dei grandi festival europei e internazionali di luci (Lione, Berlino, Amsterdam, etc.) con una nuova idea: una mostra a tema per le strade di diverse città.

Le spettacolari installazioni realizzate con le più̀ moderne tecnologie saranno tutte site-specific e veicoleranno i diversi messaggi attraverso linguaggi potenti, visivamente suggestivi, scenografici ed immersivi, per un’esperienza emotivamente molto coinvolgente in cui i palazzi, le strade, le piazze e tutto il tessuto urbano diventano protagonisti portatori di contenuti.

10 contenuti come 10 capitoli indipendenti tra loro, in modo da poterli fruire anche separatamente, legati ad un unico grande tema: il futuro.

Alessandro Marrazzo è regista, scenografo, show designer, lighting designer, sceneggiatore e autore televisivo.

È una delle grandi eccellenze nazionali: ha portato il genio creativo italiano nel mondo ideando film, musical, grandi recital comici, opere liriche e pièces teatrali di notevole spessore e rinomanza.

Il suo percorso formativo lo ha fatto diventare uno degli scenografi cinematografici più importanti del panorama internazionale (vincitore nel 2006 del premio come miglior scenografo ASC Cinecittà Studios Chioma di Berenice).

Regista di spot pubblicitari e di trasmissioni per le principali reti televisive nazionali (Rai e Mediaset) ed europee. L’originalità del suo approccio, unico al mondo, che consiste nel creare e dirigere opere nella loro globalità e la sua eccellente poliedricità, lo portano a essere uno degli show designer più ambiti e ricercati in tutti gli ambiti dello spettacolo.