Pulizia dei fiumi, Graglia: "Grandi risultati grazie a norme semplificate dalla Regione"

“Il lavoro di questo prima metà di legislatura sta dando i suoi frutti. Sin dal primo giorno dell’insediamento della Giunta Cirio ho sollecitato come Forza Italia una profonda riforma delle norme che regolano la pulizia dei fiumi. Questa pressione ha prodotto una semplificazione di tutte le disposizioni regionali che ha reso più veloce l’iter burocratico per le aziende interessate. Un tempo servivano mesi, oggi è sufficiente la compilazione di un solo documento per assegnare direttamente alle aziende il materiale da asportare dagli alvei dei corsi d’acqua, di fatto rendendo più appetibile queste operazioni".



Ad annunciarlo in una nota Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale piemontese.



"I risultati non si sono fatti attendere: la prima stagione di pulizia dei fiumi, post semplificazione Amministrazione Cirio ha visto asportare in 59 interventi 1 milione di metri cubi di materiale in eccesso da fiumi e torrenti. Sono ste 29 le aziende coinvolte da 44 Comuni piemontesi - ha aggiunto Graglia - . Si tratta di un risultato eccezionale, di cui ringrazio il nostro assessore Marco Gabusi che mi ha sempre supportato in questa battaglia oltremodo urgente visti i continui eventi temporaleschi i cui danni, vengono sicuramente contenuti, grazie ad una regolare pulizia dei fiumi”.