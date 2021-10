Vendette droga a minorenne: condannato a 7 mesi di carcere

Era una sera di ottobre del 2019 quando un giovane di origini marocchine venne fermato dai Carabinieri con altri sette amici mentre fumavano hashish. L’episodio a Saluzzo.

Il gruppo di giovani venne condotto in caserma. Tra di loro c’erano anche alcuni minorenni, tra cui una ragazza che riferì alle autorità di aver acquistato tre volte dal giovane del "fumo". Da qui è scattata la denuncia nei confronti del ragazzo, imputato al tribunale di Cuneo per cessione di sostanza stupefacente a minore. L’accusa, per questo motivo, è aggravata.

Sentita due volte, sia dai Carabinieri che dai giudici, la ragazza ha riferito che quella sera, convinta si trattasse di consumo di gruppo, fumavano e si passavano la ‘canna’. Il Pm Attilio Offman: “La convinzione della giovane è errata, pensava infatti non potesse accadere nulla. Per consumo di gruppo si intende un acquisto in cui tutti pagano: una persona acquista e poi si consuma insieme. Qui non si tratta di consumo di gruppo perché è stata la ragazza a riferirci che in tre occasioni si è rivolta all’imputato per farsi procurare droga”.

Presente in aula come testimone anche il direttore della Caritas di Saluzzo, che da molti anni conosce la madre dell’imputato: “Sapevo che lei era molto preoccupata per il figlio. Aveva infatti iniziato a frequentare cattive compagnie, dove girava droga."

L’imputato è stato condannato dal collegio giudicante a 7 mesi di carcere, oltre al pagamento di 300 euro di multa. Per lui è stata esclusa l’aggravante della continuità, essendosi trattato di tre soli episodi.