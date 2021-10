L'albese Matteo Greco al Mugello in lotta per il titolo piloti del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021

Un weekend cruciale aspetta Matteo Greco che da venerdì 8 a 10 ottobre sarà impegnato in pista all'Autodromo Nazionale del Mugello per l'ultimo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021.



Il giovane pilota di Alba, impegnato con la Ferrari 488 GT3 Evo #3 gestita da EasyRace, arriverà sul bellissimo tracciato toscano in lotta per la conquista del titolo piloti, avendo al suo fianco per questa occasione un nuovo compagno di equipaggio, il pilota polacco Karol Basz. Il distacco dalla vetta è piuttosto importante, 19 punti, ma l'imprevedibilità di questo tipo di competizione e la grande determinazione di Greco e del team potrebbero fare la differenza, anche in considerazione del fatto che l'equipaggio potrà correre gara uno senza handicap tempo.



Il programma del weekend inizierà venerdì con i due turni di prove libere alle 11.45 ed alle 15:30, mentre le qualifiche si disputeranno in due sessioni riservate alle sole vetture GT3, dato l'alto numero di iscritti: Q1 in pista alle 9:55 e Q2 alle 10:30. Le due gare, nuovamente a griglia di partenza completa, scatteranno alle 15:50 e alle 12:40.



Fondamentale sarà la messa a punto della vettura per il completo circuito del Mugello, che si apre con il lungo rettilineo di partenza e si caratterizza per la prima parte più veloce, con la celebre successione Casanova-Savelli e Arrabbiate, e una parte finale molto guidata fino al curvone Bucine che riporta sull'allungo centrale.



Diretta delle due gare su ACI Sport TV (CH 228 SKY), su www.acisport.it/CIGT e sulla pagina Facebook del campionato @cigranturismo.



Matteo Greco:

"È sempre molto bello tornare in pista al Mugello, un tracciato al quale sono molto legato in quanto ho debuttato proprio qui con la Ferrari 488 GT3 Evo. Lo scorso luglio, nella gara Endurance, avevamo il passo per puntare al podio ma siamo stati sfortunati e non abbiamo potuto concretizzare il risultato, quindi partiremo dai dati raccolti in quell'occasione che sicuramente ci daranno una solida base di partenza per la messa a punto. Rispetto a quest'estate le condizioni saranno diverse, soprattutto a livello di temperature, ma la determinazione è molto alta e lavoreremo per cercare di chiudere la stagione con un bel risultato. Sono felice di poter condividere l'abitacolo con Karol e sono sicuro che troveremo fin da subito un ottimo feeling".