Lo scrittore albese Mauro Rivetti sarà presente al Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 ottobre

Al Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 ottobre, si respira l’atmosfera della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, grazie alla partecipazione dello scrittore albese Mauro Rivetti che sarà presente a questa edizione con il libro “Tartufi e delitti” edito da Golem Edizioni presso lo stand G66 padiglione 2 del Lingotto.

Un libro con un’avvincente trama noir, dove il personaggio principale, un cercatore di tartufi, in una notte alla ricerca del prezioso tubero bianco, si imbatte in loschi individui che metteranno in pericolo lui e la sua famiglia.