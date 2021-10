Iniziata la demolizione della passerella di San Bernardo a Fossano

La passerella pedonale di San Bernardo verrà rimpiazzata.

Sono iniziati lunedì notte i lavori di smontaggio del vecchio passaggio, eseguiti dalla società Omc con sede a Cervere.

I disagi sono stati limitati alla trasformazione a senso unico di marcia del tratto stradale tra la rotonda di via Nazario Sauro e quella di via Domenico Oreglia, direzione Lidl, per la creazione di un provvisorio passaggio pedonale protetto rispetto al transito dei veicoli.

I lavori verranno effettuati solamente in orari notturni così da non modificare la corretta circolazione ferroviaria.

Si tratterà di un intervento utile a rendere accessibile il passaggio anche alle persone con difficoltà motorie, grazie all’introduzione di due ascensori ai lati. La fine dei lavori, si apprende dall’amministrazione fossanese, è prevista per il 31 dicembre con possibilità di proroga.