L'esasperazione di studenti e lavoratori che viaggiano tra San Giuseppe Cairo e Fossano

Gent.mi,

siamo un gruppo di pendolari che da anni utilizzano la linea ferroviaria Torino-Savona, in particolare tra le stazioni di San Giuseppe di Cairo e Fossano.

Ci rivolgiamo a Voi sperando che possiate interessarVi alla nostra situazione di estremo disagio.

Premesso che, purtroppo, siamo abituati a frequenti disservizi (anche per nulla segnalati o comunicati in maniera poco comprensibile) quali ritardi, cancellazioni, scioperi, ad uno scarso controllo da parte del personale addetto del rispetto delle regole di normale educazione o anti COVID sulle vetture e ad una situazione igienica delle vetture a volte imbarazzante.

Nelle ultime settimane la nostra situazione è diventata davvero insostenibile.

Stiamo, infatti, subendo da molti giorni i numerosi e gravi disagi elencati di seguito:

- i disagi (treni soppressi, treni sostituiti da bus con tempi di percorrenza molto lunghi senza comunicarne gli orari ai viaggiatori) per maltempo abbattutosi su Savona verranno protratti probabilmente ancora per molti giorni;

- disagi (treni soppressi, treni sostituiti da bus con tempi di percorrenza molto lunghi) per lavori di potenziamento infrastrutturale tra San Giuseppe e Fossano dal 25 settembre al 1 ottobre;

- futuri disagi per lavori di potenziamento infrastrutturale (treni soppressi, treni sostituiti da bus con tempi di percorrenza molto lunghi) tra Fossano e Trofarello dal 9 al 12 ottobre.

Quando stamattina siamo venuti a conoscenza dello sciopero previsto dalle ore 21 del 10 ottobre alle ore 21 dell’11 ottobre siamo rimasti davvero senza parole.

E’ possibile ricevere un trattamento così scadente avendo scelto di utilizzare i mezzi pubblici?

In particolare, con tutte le profonde riflessioni doverose sul clima e sul risparmio energetico e considerando che gli studenti sono tornati a scuola al 100% in presenza?

Segnalo, infine, che tra noi pendolari sono presenti viaggiatori che da mesi hanno già pagato un abbonamento annuale o mensile.