A Verduno pochi ricoveri e stabili da oltre un mese: ora sono 6. Alba conta 27 casi di positivi

Continuano a oscillare, ma sempre su valori che lasciano spazio a un ragionevole ottimismo, i numeri dei casi di Covid ai piedi delle cento torri.



Secondo il settimanale aggiornamento diffuso dal Municipio ad oggi (venerdì 8 ottobre) i residenti in città attualmente positivi sono 27 (un ricoverato), contro i 14 di una settimana fa (un ricoverato) e i 25 di quattordici giorni addietro.



Invariati i decessi, fermi da mesi a quota 72, mentre i guariti hanno superato di tre unità quota 1.400.



Altro indicatore rassicurante, qui con riguardo all'intero territorio di Langhe e Roero, il numero dei ricoveri all’ospedale di Verduno, pressoché stabile attorno alla decina da oltre un mese. Ora quel dato parla di 6 pazienti, nessuno dei quali in terapia intensiva. Sette giorni fa erano 7, due settimane addietro 12 (uno dei quali in terapia intensiva), lo scorso 10 settembre erano 8.



Infine i vaccini: le dosi di vaccino somministrate ai residenti dei comuni che fanno parte dell’Asl Cn2 (la popolazione over 12 è pari a 155mila abitanti) sono 243.260, di cui 130.772 prime dosi, 110.551 seconde dosi e 1.937 terze dosi.



Le dosi somministrate ai residenti albesi sono invece 43.183, di cui 22.950 prime dosi, 19.789 seconde dosi e 444 terze dosi.