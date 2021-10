La Fiera della ripartenza candida le Langhe a modello del turismo enogastronomico sostenibile [FOTOGALLERY E VIDEO]

Due ministri (Mara Carfagna e Massimo Garavaglia), un governatore (Alberto Cirio) e tanti ospiti sul palco del Teatro Sociale per inaugurare una "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba" che vuole essere quella della ripartenza, ma anche l’edizione che, a partire dal suo claim, "Connessi con la natura", candida il territorio di Langhe e Roero a modello nazionale di un turismo che strizza l’occhio alla sostenibilità.



A spiegarlo, nella cerimonia come sempre partita sul palco del "Busca" per poi chiudersi col taglio del nastro tra gli esemplari di Tuber Magnatum Pico in bella mostra sui banchi del mercato allestito nel cortile della Maddalena, è stata la presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena, chiamata a enumerare le diverse iniziative con le quali la manifestazione principe dell’autunno albese intende rendere omaggio al motto di uno dei suoi più illustri padrini, quel "senza alberi non ci sono tartufi" tanto caro al commendator Roberto Ponzio.



"Un percorso, quello nella direzione della sostenibilità – ha spiegato Allena –, che la Fiera iniziava ormai cinque anni fa, con le iniziative per la tutela del patrimonio arboreo di 'Breathe the truffle' e che ora proseguiremo col nuovo progetto

"Dawn to earth" e con un ciclo di incontri che a fine ottobre coinvolgeranno illustri ospiti chiamati a confrontarsi su questo importante tema".



"Il tartufo – ha aggiunto Allena rivolta ai due esponenti del Governo Draghi – non è soltanto un pregiato frutto della terra, ma è un ottimo indicatore dello stato di salute del pianeta. Noi pensiamo che questo territorio possa diventare un modello di sostenibilità. Ci mettiamo a disposizione, se il Governo vorrà sostenerci in questo proposito, per diventare pionieri, per fare diventare le Langhe, il Roero e il Monferrato un modello mondiale di turismo enogastromico ecosostenibile".



Di fronte a un’affollata platea di sindaci e autorità (al loro fianco in prima fila immancabile la presenza di Maria Franca Ferrero, accompagnata dalla nuora Luisa Strumia), i vicepresidenti della Fondazione Crc Ezio Raviola e Francesco Cappello avevano quindi raccolto l’occasione dei saluti istituzionali per ribadire l’impegno dell’ente bancario nel recupero dell’ex ospedale di Alba, da trasformare quanto prima in casa della salute cittadina anche grazie al sostegno economico dell’ente bancario.



Un piccolo antipasto per iniziare a parlare di opere, prima che toccasse al sindaco Carlo Bo riportare nell’agenda dell’incontro il rimando a quella che ormai da troppi anni è divenuta argomento d’obbligo della presentazione albese.

"L’Asti-Cuneo è la nostra Salerno-Reggio", ha così spiegato all’auditorio il primo cittadino, ricordando come siano occorsi 32 anni per realizzarne 80 chilometri, mentre ne mancano ancora dieci. "L’importante ora è arrivare a fondo", ha proseguito, riferendosi alle perplessità che sulle modalità del completamento agitano le associazioni ambientaliste. E prima di richiamare l’attenzione su quel terzo ponte definito come altrettanto fondamentale per la città. "Abbiamo recuperato i fondi Crosetto – ha spiegato Bo –, ma per realizzarla mancano all’appello ancora 20-25 milioni. Il Comune farà la sua parte, ma abbiamo bisogno che il Governo faccia la propria".



"Ho una buona notizia per il sindaco", lo ha rassicurato in proposito Mara Carfagna, che come titolare del ministero per la Coesione Sociale ha in mano il portafogli dei cosiddetti fondi strutturali: "Insieme col Mit stiamo lavorando ad alcune infrastrutture che non sono rientrate nella pianificazione del Pnrr. Abbiamo già trovato i finanziamenti. Ora serve pensare a un veicolo normativo che facilmente sarà la legge di bilancio".





GUARDA IL VIDEO

Incassata la promessa, il dibattito moderato da Massimo Giannini è proseguito attorno ai temi della ripartenza, dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo di "green pass" nelle aziende, di un turismo che è "il petrolio dell’Italia", come avrebbe poi spiegato il ministro Massimo Garavaglia, felice di poter parlare di un altro grande appuntamento che vedrà Alba protagonista nei prossimi mesi – la 6ª edizione della "Global Conference on Wine Tourism" –, ma deciso a non parlare di politica e men che meno delle recenti incomprensioni, invero già rientrate, nei rapporti tra la sua Lega e il Governo Draghi. Premier che per Carfagna è invece bene che rimanga al suo posto, più che spostarsi di palazzo in zona Quirinale. "Se oggi questa Fiera si tiene in presenza lo dobbiamo anche alle scelte coraggiose di questo Governo – ha argomentato la ministra –. E’ un traguardo collettivo che il Governò ha ispirato, riuscendo a restituire normalità a 60 milioni di italiani. Metterlo in discussione non serve a nessuno, con Draghi la politica italiana è diventata adulta", ha aggiunto l’esponente di Forza Italia".



Di un ritorno alla normalità tanto atteso ("Il Piemonte è tra le poche regioni che nella mappa mondiale del Covid sono ormai colorate di verde, con un numero di casi inferiore ai 35 ogni 100mila abitanti") aveva intanto a lungo parlato il governatore Cirio, ricordando quanto fatto dalla sua Giunta per superare le privazioni della pandemia, prima che sul palco salissero anche la sindaca uscente di Torino Chiara Appendino, chiamata insieme al canalese Gianni Ocleppo ad annunciare le giornate degli Atp Finals che a metà novembre si terranno a Torino, ma anche i rappresentanti delle sedici valli e comprensori sciistici che fanno parte di Cuneo Neve, anche loro pronti a una ripartenza che si spera possa dare ulteriore slancio alla ripresa turistica della nostra regione.