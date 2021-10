Bra in lutto: addio al sacerdote salesiano don Livio Greppi, aveva 95 anni

Commozione a Bra per la scomparsa del sacerdote salesiano don Livio Greppi. Il suo cuore ha smesso di battere oggi, venerdì 8 ottobre, all’età di 95 anni. Nello scorso mese di luglio era stato festeggiato nella frazione Riva, che ha voluto ricordare così il suo grande impegno a favore della comunità partito nel lontano 1967 e rimasto nella memoria della gente.



La storia di don Livio è esemplare: originario di Sali Vercellese, dopo gli studi a Lanzo e il noviziato presso i Salesiani a Monte Oliveto, si fa apprezzare per l’attività di insegnante. L’ordinazione sacerdotale avviene a 26 anni. Dopodiché don Livio compie il suo ministero all’interno degli istituti salesiani, prima a Valdocco e poi a Bra ancora come insegnante.



Lascia un vuoto incolmabile nella comunità salesiana e in tutta Bra, oltre che nei cuori dei tanti ex-allievi, che lo hanno conosciuto e amato per la sua grande umanità e spiritualità. A tutti ha lasciato in dono una testimonianza di vita semplice e profonda, secondo il più autentico spirito di don Bosco.



Il Rosario è in programma sabato alle ore 20.30 e domenica alle ore 18 presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio, dove lunedì 11 ottobre, alle ore 15, sarà celebrato il rito funebre. L’ultimo abbraccio prima dell’addio.