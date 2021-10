Eletta all'unanimità: Silvia Merlo nuovo presidente della Fondazione ospedale di Cuneo

Silvia Merlo, come ampiamente previsto, ieri è stata scelta, all'unanimità, come nuovo Presidente della Fondazione dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Lo scorso 22 settembre la manager, amministratore delegato dell’azienda Merlo di Cervasca e di Tecnoindustrie Merlo, nonché presidente del colosso internazionale Saipem, era entrata nel cda della Fondazione al posto del dimissionario Monchiero.

Monchiero era anche presidente e al suo posto ci sarà la Merlo, figura di spicco dell'imprenditoria cuneese.

“Mi onoro di far parte di questo consiglio, di una fondazione che dovrà essere cerniera tra il territorio e il nostro ospedale - aveva detto nel giorno dell'ingresso nel cda - . Mi metto a servizio di questa istituzione, a nome mio e a nome della mia famiglia, che su questo territorio ha un ruolo imprenditoriale e che vuole anche esprimersi in senso sociale”.

La Merlo dovrà, come presidente, coordinare le azioni finalizzate alla sensibilizzazione del territorio e promuovere azioni di raccolta fondi che possano essere utilizzati per sostenere le attività istituzionalmente svolte dall’ Azienda Ospedaliera sia nell’ambito della ricerca che in quello dei processi di cura .