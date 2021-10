I 5 Stelle in Regione bacchettano Cirio: "A Torino gli incompetenti hanno portato ATP Finals ed Eurovision"

Cirio offende gratuitamente il Movimento, ma sbaglia nei contenuti e nella tempistica, fuori luogo e fuori tempo. Proprio nel giorno in cui la Cittá di Torino raccoglie i frutti del buon lavoro della giunta M5S, con la vittoria che consentirá di ospitare l'Eurovision song contest, decide a cantare il de prufundis del Movimento. Riprovaci, magari con piú argomenti, magari un altro giorno, o quando avrai portato in Piemonte eventi del calibro di Eurovision e Atp Nitto Finals. Per il momento quelli competenti, in Regione Piemonte, a parte promesse e fanfaronate, hanno combinato ben poco per i cittadini.



Grazie,

Sarah Disabato, Consigliera regionale M5S Piemonte

Sean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte