"Il peso pubblico di San Rocco Castagnaretta sia rimosso e diventi un parcheggio"

Da troppo tempo il peso pubblico tra via Franco Centro e piazzale Repubblica, è inutilizzato e non più gestito, con gettoni che erano in vendita dall’edicolante che ha chiuso i battenti tempo fa. I sanrocchesi attendono da tempo la sua rimozione essendo l’area transennata.

“Stante il non utilizzo del servizio, che era comunque utile a camionisti, artigiani, agricoltori, non essendoci più nessuno che lo gestisca – spiega il consigliere comunale Carlo Garavagno -, i sanrocchesi attendono che il peso pubblico sia rimosso e disinstallato celermente, come promesso dal Comune da tempo. Le transenne da troppo tempo creano una barriera che toglie parcheggi e crea difficoltà di transito. In centro servono parcheggi pubblici gratuiti per dare respiro al commercio, cuore pulsante della vita della frazione, e per i numerosi residenti della zona”.

La pesa pubblica è un servizio a domanda individuale del Comune di Cuneo, al pari dei bagni pubblici, degli asili nido, delle attività per la terza età, degli impianti sportivi, le mense, i mercati, i musei, le mostre, il teatro Toselli ed il cinema Monviso: nel bilancio di previsione 2021 le entrate stimate ammontano a 8.000 euro (fra tutti i pesi pubblici che sono sparsi soprattutto nelle frazioni), le spese a 12.858 euro, con un recupero percentuale spese/entrate del 62%.