Mondovì, la funicolare riaprirà a fine ottobre: il punto sui lavori

Un intervento programmato che ha comunque suscitato qualche polemica tra i monregalesi che si sono chiesti se, effettivamente, non si potesse anticipare l'intervento evitando di far coincidere la chiusura con l'inizio delle scuole.

Come avevamo anticipato, dando notizia della chiusura della funicolare, l'alternativa era chiudere nel pieno della stagione estiva, eliminando un servizio non solo per i residenti ma anche per i turisti.