Riapertura discoteche al 50%, Fare Quadrato: "Prendiamo esempio da quanto succede a pochi chilometri dal nostro paese"

Dal Governo sembrano in arrivo nuovi allentamenti alle misure per il contenimento del covid per cinema, teatri e luoghi di cultura al chiuso, che potrebbero tornare a una capienza del 100%. Novità importanti sembrano esserci anche per le discoteche che, lo ricordiamo, da inizio pandemia sono rimaste chiuse, con gravi danni per il settore.

"Pur condividendo la scelta di un atteggiamento prudenziale" - proseguono dal gruppo - "in quanto non siamo ancora usciti dalla pandemia, ci chiediamo se tale impostazione non meriti di essere rivista in quanto troppo limitativa, soprattutto rispetto a quanto avviene all’estero e nei paesi a noi vicini: è noto che, ad esempio in Francia ed in Svizzera, l’accesso alle discoteche è consentito previa verifica del Green Pass ma senza una limitazione contingente della capienza di tali locali. L’auspicio che la nostra Associazione torna ad esprimere è che il Governo ponga in essere una più profonda attività di concertazione con gli operatori del settore in discorso al fine di organizzare una riapertura secondo modalità che non siano troppo limitative (e onerose) per i gestori di discoteche e sale da ballo, che rischiano di trovarsi di fronte alla beffa di potere aprire solo sulla carta ma, concretamente, di non poterlo fare perché non conveniente dal punto di vista economico”.